Мэр Екатеринбурга подвел итоги недели

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги недели. В своем инстаграме он опубликовал обращение к подписчикам. Первым позитивным трендом Орлов назвал погоду – прошли дожди. «Это значит, что жители Екатеринбурга не будут страдать от пожаров из-за поджогов тополиного пуха», – сказал мэр.

Вторая новость, которую отметил глава города, – предстоящий ремонт исторического центра Екатеринбурга. Решение об этом было принято после прогулки мэра и губернатора Евгения Куйвашева по Плотинке и в ЦПКиО. Орлов напомнил, что власти готовы заменить в любимой прогулочной зоне горожан тротуарную плитку, уложить рулонные газоны, обустроить пандусы для маломобильных групп населения. Входные группы Исторического севера со стороны улицы Малышева тоже приведут в порядок. «К этим работам мы планируем приступить уже весной следующего года – с тем, чтобы к своему юбилею любимое нашими горожанами место отдыха приобрело совершенно другой вид», – подчеркнул градоначальник.

Также Алексей Орлов напомнил о предстоящем ремонте моста через Исеть на улице Малышева, который давно требует кардинального обновления. «Подступались к этому объекту не раз, но сейчас принято решение – делаем! Ширина проезжей части в ходе реконструкции будет увеличена с десяти до четырнадцати метров. Мост будет в четырёхполосном движении», – заверил мэр.

Он объяснил, что для пешеходов будет построен тоннель и мост, связывающий два берега Исети. По словам градоначальника, работа будет непростой, поскольку мост является памятником архитектурного и культурного наследия.

Рассказал мэр и о той части прогулки с губернатором, во время которой они посетили Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского и познакомились с исполняющим обязанности директора Павлом Зубакиным. Он провёл экскурсию для высоких гостей и рассказал о предстоящих переменах. Так, в ЦПКиО обновят летний театр эстрады и колесо обозрения. «Старого уже нет, а новое будет на десять метров выше предыдущего», – сообщил Орлов.

В качестве третьей важной темы он отметил предстоящую реконструкцию сквера на улице Опалихинской. Чиновники встречались с местными жителями и обсуждали ход будущей реновации. «Важные решения, которые были достигнуты: подготовительные работы в сквере возобновились; снос аварийных деревьев не будет проводиться, пока комитет по благоустройству не даст соответствующее разрешение. Сегодня участники рабочей группы обойдут сквер и решат остальные вопросы, которые волнуют жителей. Это позитивный шаг вперёд», – отметил Орлов.

Четвёртая тема – расширение полномочий квартальных инспекторов, что, по словам мэра, волнует каждого екатеринбуржца. «Незаконная торговля, незаконная реклама, незаконные парковки, брошенный транспорт, мусор, сломанные детские площадки, – эти проблемы беспокоят не только жителей, но и органы власти. Когда я только начинал работать в администрации города, то сразу предложил расширить полномочия квартальных. По моей инициативе были подготовлены поправки в 52-й областной закон. Я очень надеюсь, что вскоре региональное законодательное собрание рассмотрит этот законопроект», – сказал градоначальник, выразив надежду, что вскоре у квартальных появятся реальные рычаги воздействия на нарушителей.

Говоря о темах недели, мэр напомнил, что на прошедшей неделе прошли заседания всех профильных комиссий городской думы, а администрация города готовится к отчету за минувший год. «Есть полное взаимопонимание я депутатским корпусом», – отметил он.

В конце своего спича Алексей Орлов призвал горожан вакцинироваться, чтобы скорее остановить пандемию.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.06.21

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