В Свердловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в Свердловской области выявили еще 159 случаев коронавируса, из них 63 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заболевания составляет 91 594.

«Состояние 314 госпитализированных оценивается как тяжелое, 178 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 142 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 603. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

За сутки подтвердили смерть еще 14 человек от этого заболевания. Таким образом от коронавируса скончались уже 3663 уральца.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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