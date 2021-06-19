МЧС предупреждает о сильном ветре на Среднем Урале

МЧС поо Свердловской области предупреждает о надвигающейся непогоде. По данным синоптиков завтра, 20 июня, в регионе будет дуть сильный ветер с порывами до 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в лесах.

Тех, кого сильный ветер застал на улице, просят не ходить у стен домов, потому что с крыш и балконов могут упасть шифер и другие предметы. Автовладельцам рекомендуют убрать машины подальше от деревьев и рекламных конструкций.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.21

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