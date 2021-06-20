На Среднем Урале выявили еще 165 случаев коронавируса

В Свердловской области выявили еще 165 случаев коронавируса. Из них на Екатеринбург пришлось 34 случая, все остальные – в городах области. Всего в начала пандемии заразились 91 759 человек.

«Состояние 337 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 675. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 143 человека. Общее число выписанных достигло 85 558», – сообщили в региональном оперштабе.

Ежесуточная смертность в области остается высокой – за сутки скончались еще 15 человек. Общее число случаев – 3 678.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 20.06.21

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