На оленьей ферме на семью с детьми упало дерево. Один человек погиб

Трагедия в Сысертском районе – на семью с двумя детьми рухнуло дерево. Женщина скончалась, ее ребёнок находится в больнице.

ЧП произошло сегодня днём на территории оленьей фермы «Бархатные рога». По информации пресс-службы прокуратуры по Свердловской области, семья приехала сюда, чтобы погулять и покормить животных. Когда семья с детьми находилась на территории фермы, одно из деревьев, предположительно, из-за порыва ветра, упало на женщину и ее дочь.

«Участниками истории со столь печальным финалом стали члены молодой семьи: муж, жена и двое детей. Они отдыхали на природе. При падении дерева женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла. Дочь с предварительным диагнозом «перелом руки» и иными травмами доставлена в больницу. Врачи оказывают ей сейчас необходимую медицинскую помощь», – рассказал глава пресс-группы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В СУ СК по Свердловской области добавили, что началась проверка по факту случившегося, назначены экспертизы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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