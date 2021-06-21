Уральские ученые вывели сорт засухоустойчивой смородины (ФОТО)

Специалисты Свердловской селекционной станции садоводства вывели новый сорт черной смородины – «Пилот». Его главная отличительная особенность – засухоустойчивость. Растение не только хорошо переносит засуху, но и дает ягоды, которые не мельчают от жары. Кроме того, плоды содержат повышенное количество витамина С – 320 мг на 100 г, при среднестатистическом показателе – 200 мг.

«Новый сорт «Пилот» произошел от московского сорта «Валовая». Работа по его выведению началась в 1994 году, от посева семян от свободного опыления. При первом же плодоношении в 1998 году сеянец был отобран в элитные. В государственное сортоиспытание сорт был передан в 2008 году. Испытание проведено по комплексу хозяйственно полезных признаков. Новый сорт смородины среднего срока созревания, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, крупноплодный (размер ягоды до 4 граммов), с кожицей средней толщины и кисло-сладким вкусом плодов. Содержание сахара 8,4%, кислоты 2,9%. Он универсален, может потребляться как в свежем виде, так и во всех видах переработки», – рассказала Елена Чеботок, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства.

Помимо засухоустойчивости и крупноплодности новый сорт отличается зимостойкостью и урожайностью – в Свердловской области сбор ягод достигал 180 ц/га. Сорт смородины «Пилот» сегодня можно приобрести на Свердловской селекционной станции садоводства и в крупных питомниках Свердловской и Челябинской области, сообщили в пресс-службе селекционной станции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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