Ночью неизвестные сломали ворота в Зелёной Роще (ФОТО)

Минувшей ночью неизвестные сломали одну из входных групп парка Зелёная Роща. Фото разрушений прислали читатели агентства. Снимок сделан на улице Народной Воли. Кто разрушил часть кирпичной кладки и при каких обстоятельствах, пока неясно.

Напомним, весной этого года власти Екатеринбурга приняли решение о том, что парк будет закрываться по ночам – с 23:00 до 06:00. Совсем недавно Зелёную Рощу реконструировали по федеральной программе «Комфортная городская среда».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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