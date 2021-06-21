Завтра днем в Екатеринбурге завоют сирены

В Екатеринбурге в День памяти и скорби включат системы оповещения гражданского населения о черезвычайным ситуациях. Каждый год 22 июня в память о начале Великой Отечественной войны принято подавать этот сигнал. На этот раз сирены включат в 14:15.
В этом году вновь не будет проходить в традиционном формате акция «Свеча памяти», которую ежегодно проводили вечером 21 июня. Завтра ее проведут активисты движения «Волонтеры Победы» в Уральском государственном юридическом университете.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 21.06.21
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