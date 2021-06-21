Нетрезвая женщина опрокинула машину, чуть не убив мужа и 9-летнего сына

На 54-м км автодороги Екатеринбург – Полевской 45-летняя женщина-водитель на автомобиле «Рено» не справилась с управлением, машина улетела в кювет и опрокинулась. По предварительным данным ГИБДД, женщина находилась в состоянии опьянения. Скорость в момент ДТП была около 120 км/ч. Авария случилась накануне около 21 часа.

В момент ДТП в машине находились 39-летний муж женщины и 9-летний сын. Во время удара мужчина вылетел из машины через лобовое стекло, получив тяжелые травмы. Он попал в реанимацию. У самой женщины – сотрясение мозга и перелом ребра, у ребенка – сотрясение мозга, резаная рана руки, ушибы частей тела. Детское кресло в машине было, но мальчик пристегнут не был. Сейчас все трое госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, назначаются различные исследования и экспертизы, в том числе будет дана оценка, в каком состоянии водитель управляла автомобилем. В больнице взят анализ на химико-токсикологическое исследование.

Полевской, Елена Владимирова

Полевской. Другие новости 21.06.21

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