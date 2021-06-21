В Нижнем Тагиле будут судить гаишников, которые нарушили закон по приказу руководства

В Нижнем Тагиле к суду готовятся четверо бывших сотрудников ГИБДД, которые отпустили без наказания водителя, лишенного прав на три года. Им инкриминируют преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ «Организация злоупотребления должностными полномочиями», ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова рассказала версию следствия. 10 июля прошлого года около 21:10 в Нижнем Тагиле два инспектора ДПС остановили «ЗАЗ Шанс», водитель которого был лишен прав на три года как виновник ДТП. Мужчину принудительно доставили в здание ГИБДД. Но начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» дал указание подчиненному сотруднику – заместителю командира взвода – отпустить водителя, освободить от административной ответственности и вернуть ему машину. Приказ был исполнен. Водитель машины «ЗАЗ Шанс» без прав поехал дальше.

Как отметил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, всех четверых уволили в 2020 году, вскоре после того, как сотрудники ФСБ обнаружили этот факт.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил. Другие новости 21.06.21

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