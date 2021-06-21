С 1 июля в Свердловской области подорожает сжиженный газ

С 1 июля в Свердловской области станет дороже сжиженный газ. Такое постановление подписала Региональная энергетическая комиссия. В среднем топливо станет дороже на два рубля за килограмм.

Так, в компании «Газпром газораспределение Екатеринбург» 1 кг сжиженного газа в баллонах со склада будет стоит 42,22 рубля (сейчас – 40,91 рубль); в компании «Газэкс» (Каменск-Уральский) – 42,47 рублей (сейчас – 40,94); у «Екатеринбурггаза» – 40,16 (сейчас – 38,53), у «Газовых сетей» – 42,27 (сейчас – 40,27).

Газ в баллонах с доставкой до потребителя будет стоить у «Газпром газораспределение Екатеринбург» – 55,09 руб./кг, у «Екатеринбурггаза» – 48,17, у «Газовых сетей» – 50,07.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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