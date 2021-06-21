Уральцы попали в ДТП под Саратовом: в больнице взрослые и двое детей

В Воскресенском районе Саратовской области в аварию попал автомобиль KIA Ceed со свердловскими номерами. Машина налетела на столб. Пострадали четыре человека: 39-летняя водитель, 40-летний мужчина и двое детей, девочки 5 и 12 лет. Все они госпитализированы. Как пишет «Взгляд-инфо» со ссылкой на ГИБДД, младший ребенок был в автокресле, старший – пристегнут ремнем безопасности.

В фейсбуке очевидец аварии Станислав Люлин рассказал, что, по всей видимости, водитель уснула, вероятно, устав ехать ночью – авария произошла в 8:30 утра. Машина после удара задымилась, проезжавшие мимо автомобилисты помогли ее потушить и до приезда спасателей вытащили людей из автомобиля.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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