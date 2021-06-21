На Среднем Урале выявили еще 174 случая коронавируса

В Свердловской области за последние сутки обнаружили еще 174 случая коронавируса, таким образом за все время пандемии заболели уже 91 933 человека.

«Состояние 310 госпитализированных оценивается как тяжелое, 172 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 137 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 709. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе. Выписан 151 человек. Общее число выписанных достигло 85 709.

За сутки подтвердилась смерть еще 14 человек. С весны прошлого года от коронавирусной инфекции в регионе скончались 3692 свердловчанина.

Саратов, Людмила Прокофьева

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