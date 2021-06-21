В Свердловской области ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

Свердловское ГУ МЧС выступило с очередным предупреждением об ухудшении погоды. По данным синоптиков, завтра, 22 июня, местами на территории Свердловской области ожидаются дожди, грозы, порывы ветра при грозе до 20 м/с. В период непогоды возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

В пресс-службе ГУ МЧС напоминают, что необходимо ограничить проведение работ на открытом воздухе, на высоте, особенно на кранах. На время непогоды лучше воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Пешеходам советуют соблюдать предельную осторожность при пересечении дорог, не перебегать дорогу в неположенных местах. Рыбакам и охотникам лучше не выходить в лес и на водные объекты. Туристическим группам следует воздержаться от выхода на маршруты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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