В 2021 году полицейские собаки помогли раскрыть 429 преступлений (ФОТО)

С начала 2021 года в Свердловской области с помощью служебных собак было раскрыто 429 преступлений. Об этом «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Из недавних примеров – розыск пропавшей туристки из Пермского края Анастасии Пыхтеевой. Ее искали несколько дней огромное количество людей, но нашла тело убитой женщины служебная собака по кличке Элизабет, после чего указала место своему хозяину, старшему лейтенанту полиции Алексею Коломейцу.

Сейчас в кинологическом центре ГУ МВД России по Свердловской области служат 339 собак – немецкие, бельгийские, среднеазиатские овчарки, ризеншнауцеры, лабрадоры и другие. С 2003 года здесь занимаются разведением служебных собак, имеется свой «перинатальный центр», образован племенной питомник немецких овчарок, где воспитывают щенков для работы в органах внутренних дел по всему региону. С января по июнь текущего года в свердловском гарнизоне родилось семеро щенков.

В честь своего профессионального праздника полицейские кинологи с 12 собаками приехали в школу № 26 и провели для учеников показательные выступления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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