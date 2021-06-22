В Свердловской области ВИЧ-инфекцией поражено 1,5% населения

По состоянию на 1 мая 2021 года в Свердловской области было зарегистрировано 67 380 человек, пораженных ВИЧ-инфекцией, это 1,5% от всего населения. Об этом говорится в ответе областного минздрава на официальный запрос РИА «Новый День».

Вместе с тем в министерстве отмечают заметное снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции: в 2015 году первичная заболеваемость составила 167 человек на 100 тысяч населения, в 2020-м – 97,7. Ее снижение наблюдается, несмотря на рост числа граждан, обследованных на ВИЧ-инфекцию, – за последние три года охват тестирования составил 25% от всех жителей области.

Кроме того, в 2020 году смертность по причине ВИЧ-инфекции снизилась на 7,7% по сравнению с 2019 годом.

С 2008 года свердловчанам, живущим с ВИЧ, доступна антиретровирусная терапия. Сейчас ее получают 74,9% ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете. У 84% пациентов, получающих АРВТ, вирусная нагрузка не определятся, что говорит об эффективности лечения.

В минздраве отмечают, что 28 232 пациента ГАУЗ «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» с имеющимся заболеванием живут более 10 лет. Большинство из них получают лечение. Также на территории области живут сотни пациентов, которым диагноз «ВИЧ-инфекция» был поставлен 20 и более лет назад.

Екатеринбург, Мария Зыкова, Елена Владимирова

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