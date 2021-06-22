Партия «Новые люди» предлагает избавить малый бизнес от кассовых аппаратов

Партия «Новые люди» выступила с инициативой снизить нагрузку на малый бизнес и избавить его от необходимости покупки и использования кассовых аппаратов. Заменить их предлагается специальным мобильным приложением.

Вопрос о кассах становится с каждым днем все более актуальным, ведь для малого и микробизнеса, пострадавшего во время пандемии, покупка и содержание аппаратов становится все чаще непосильной ношей. В результате небольшой бизнес в России предпочитает работать в «серой» зоне.

Выходом из ситуации может стать разрешение людям использовать в качестве кассы мобильное приложение. Разговоры о внедрении технологии идут не первый год. Министерства и ведомства не хотят брать инициативу на себя. Проводником идеи, которая поможет бизнесу экономить, станет партия «Новые люди».

Без кассовых аппаратов в России до 1 июля 2021 года может работать лишь небольшая часть самозанятых граждан. Когда речь заходит об ИП, которые оказывают услуги или торгуют товарами, то работа без ККТ здесь, скорее, исключение. Остальные вынуждены покупать дорогую технику. Сейчас стоимость одного фискального регистратора колеблется от 15 до 30 тыс. рублей, плюс сопутствующие расходы на регистрацию кассы в налоговой, покупка программного обеспечения к ней, регулярное его обновление.

Ситуация может стать еще сложнее. В России постоянно расширяется перечень товаров, которые подлежат маркировке. К 2024 году правительство хочет сделать систему обязательной для всех видов товаров и услуг. В соответствии с вступлением в силу изменений в законодательство торговля маркированными товарами без ККТ будет невозможна.

Партия «Новые люди» готова обратиться с инициативой к правительству РФ заменить кассы на мобильные приложения и для ИП по аналогии с приложением «Мой налог». «Это серьезно снизит издержки для бизнеса. Но для этого нужна политическая воля», – говорят в партии.

Отметим, что разрешить замену кассовых аппаратов на мобильные приложения предлагали еще в 2019 году. В июле 2019 года инициативу признал интересной экс-министр экономического развития Максим Орешкин, но пока дальше обсуждения вопроса дело не пошло.

Попытки внедрить систему предпринимались неоднократно, но как говорят эксперты партии «Новые люди», без поручений правительства самостоятельно браться за масштабные изменения чиновники не хотят.

Чтобы снизить издержки бизнеса, нужно изменить федеральный закон. Для этого требуется масса межведомственных согласований. Однако партия готова инициировать все процессы и внести предложение по отказу от касс в самое ближайшее время.

Екатеринбург, Елена Васильева

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