Только треть водителей и кондукторов общественного транспорта привиты от коронавируса

В Екатеринбурге пока лишь треть сотрудников Гортранса привились от коронавируса. Водителей и кондукторов отправляют ставить прививки в поликлиники по месту жительства и в мобильные пункты в ТЦ. Централизованная вакцинация на предприятии только планируется.

«По области сегодня привито 16% населения, у нас ситуация чуть лучше – привито уже около 30% сотрудников (речь идет о водителях муниципального транспорта, – прим. ред.). Сегодня им выдают значки «Привит от коронавируса», может, это будет психологическое расслабление для пассажиров – чтоб пассажир видел, что мы со своей стороны меры принимаем», – рассказал заместитель гендиректора ЕМУП «Гортранс» Андрей Ившин.

По его словам, сейчас все сотрудники проходят вакцинацию самостоятельно – в поликлиниках по месту жительства, в торговых центрах и других мобильных пунктах. Но «Гортранс» планирует в ближайшее время организовать централизованную кампанию на предприятии.

На предприятии по-прежнему не знают, как бороться с толпами пассажиров в час пик: людей возмущает, что в разгар пандемии трамваи и автобусы ходят набитыми до отказа. Ни о какой социальной дистанции здесь речи не идет. Но выхода из ситуации нет.

«Запретить пассажирам зайти в салон мы не имеем права, – прокомментировал Ившин, отвечая на вопрос «Нового Дня». – Мы с такой проблемой столкнулись, когда еще был пик пандемии. Стараемся выпускать больше подвижного состава в часы пик. Но дополнительные единицы предусмотреть сложно».

По словам кондукторов Гортранса, в последнее время пассажиры расслабились и почти перестали носить маски. Но в ближайшее время в Екатеринбурге обещали усилить контроль за соблюдением масочного режима, что должно изменить ситуацию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

Партия «Новые люди» предлагает избавить малый бизнес от кассовых аппаратов. / В Свердловской области ВИЧ-инфекцией поражено 1,5% населения. / Депутаты ЕГД отказались ставить Орлову оценку за работу в 2020 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»