Депутаты отдали часть ЦПКиО железной дороге и частнику под застройку

Сегодня на заключительном заседании весенней сессии ЕГД депутаты приняли изменения в правила землепользования и застройки. Вопрос ставился по нескольким земельным участком, самые интересные (и, возможно, проблемные в будущем) – это земли ЦПКиО.

Предлагалось отдать под застройку два участка. Первый получит РЖД под развитие детской железной дороги. Железнодорожники запросили 6773,6 кв. м под новое депо, площадку для выставки техники, новые корпуса железнодорожного колледжа. Для этого земля из категории Р-1 (зона отдыха населения) переводится в категорию ЦС-2 (зона объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов).

Второй участок уйдет под реализацию проекта «Малая Голландия» – участок расположен вплотную к границе парка, и на обычной карте его границы проходят в зеленом массиве. Земля находится в границах участка ул. Щорса – западная граница ЦПКиО им. Маяковского – правый берег р. Исеть, Октябрьский район и фактически туда попадает часть парка и берег Исети. Теперь это будет зоной Ж-4 (зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 до 8 этажей). Примечательно, что сегодня депутаты попросили не зачитывать доклад по этому поводу, так как обсуждали это на комиссии. А немногочисленные выступления свелись к тому, что ЦПКиО развивается, и это хорошо, новые проекты тоже будут благом для горожан. Например, депутат Константин Киселев сообщил, что в лес, который теперь отдан под застройку РЖД, никто особо и не заходит.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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