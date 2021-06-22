Состояние 382 больных коронавирусом оценивается как тяжелое

В Свердловской области снова увеличилось число больных коронавирусом в тяжелом состоянии – таких уже 382 (накануне – 310). Из них 197 человек находятся в реанимациях, 149 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 761. Остальные – в удовлетворительном состоянии, сообщили в оперштабе региона . За сутки зарегистрировано 17 случаев смерти больных Covid-19, общее число летальных случаев – 3 709.

Также за прошедшие сутки на Среднем Урале зарегистрировано 175 новых случаев коронавируса. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+75), Байкаловского района, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуральска, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского городского округа, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Талицкого и Туринского городских городов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 92 108. За сутки выписан 161 человек, всего вылечилось – 85 870.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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