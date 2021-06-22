Архивы «Нового Дня». Лучший ЧЕ для сборной России

22 июня 2008 года футбольные болельщики встречали победу нашей сборной. Ночью закончилась игра с Нидерландами. Голландцы считались фаворитами. Но! 3:1, мы прошли в полуфинал!

До утра на улицах гуляли, пели, обсуждали. Это был лучший чемпионат Европы для сборной.

...Сегодня ночью сборная России закончила свое выступление на ЧЕ-2020. 1:4 в пользу Дании.

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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