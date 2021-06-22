Куйвашев рассказал, когда введут обязательную вакцинацию

Губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

«Что касается принудительной вакцинации, рассматриваем обязательную вакцинацию отдельных категорий, отраслей. Но нам нужен жесткий понятный план поставок вакцины. Как только будем знать, сколько вакцины будем получать гарантированно, будем подписывать соответствующие документы, где будем предлагать работодателям вакцинировать сотрудников», – заявил губернатор.

Также Куйвашев рассказал, что темпы вакцинации выросли. По его словам, только за вчерашний день привито более 10 тысяч человек. «Мне кажется, люди начали осознавать всю опасность нынешнего штамма коронавируса, и как развивается ситуация, где третья волна уже бушует – в Москве и Санкт-Петербурге. По истории вопроса понятно, что третья волна нас должна накрыть недели через две-три. Надо сделать все, чтобы люди побереглись максимально – СИЗы и чтобы привились по максимуму», – рекомендовал Куйвашев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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