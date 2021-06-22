Театр Bunker из Казахстана не приедет на фестиваль «Коляда-plays»: актеров не пропустили через границу

Театр Bunker из Алма-Аты не сможет приехать в Екатеринбург для участия в фестивале «Коляда-plays». Артистов не пропустили через сухопутную границу с Россией. «Они, бедные, два дня между казахской и российской границей с чемоданами ходили. Такая обида. Все плачут», – рассказал президент театрального фестиваля Николай Коляда.

Театр «Бункер» из Алма-Аты должен был сыграть 26 июня в Екатеринбурге спектакль «Я (не) люблю Алматы» по пьесе уральского драматурга Олега Богаева. Добираться до России частный коллектив решил через сухопутную границу, поскольку билеты на самолет стоят дорого.

Как рассказал «Новому Дню» организатор фестиваля «Коляда-plays» Николай Коляда, у актеров были готовы все документы: приглашение от российской стороны, ПЦР-тесты на коронавирус и так далее. Из Казахстана артистов выпустили, но на российской границе не впустили.

«На казахской границе их пропустили, и они пошли с чемоданами пешком до российской границы 2 километра. А там до них докопались и не пропустили в Россию. Мы стали звонить всем, звонили в МИД РФ, нам обещали организовать все и пустить их, но только к пятнице, 25 июня. Казахи там где-то в поле нашли деревушку, переночевали, ждали. Но в итоге с чемоданами пошли обратно, – рассказал Николай Коляда. – Такая обида! Они звонят, плачут, рыдают! Хотели очень в Екатеринбург приехать, полные чемоданы сувениров везли, хотели спектакль показать».

По существующим на сегодняшний день правилам сухопутное сообщение между Россией и Казахстаном действительно ограничено, приехать в РФ могут лишь оперделенные категории граждан. Но с рабочей целью посещение России допускается – а участие театра в профильном фестивале является рабочей целью. При этом, авиасообщение между странами не ограничено, при наличии ПЦР-тестов прилететь может любой желающий.

«Надо было на самолете лететь. Но «Бункер» – бедный театр, у них денег нет. У нас еще одни участники из Казахстана – из Темиртау, они 17 часов с пересадками летели до Екатеринбурга, но это бюджетный театр, им помогли оплатить поездку. А эти не нашли средств», – рассказал Николай Коляда.

В ближайшие дни в Екатеринбург должны прилететь актеры театра из Сербии. Организаторы «Коляда-plays» надеются, что обойдется без неприятных инцидентов.

Добавим, что вместо спектакля «Я (не) люблю Алматы» на фестивале покажут спектакль «Раскольников» «Коляда-театра». Также зрители могут сдать билеты через операторов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

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