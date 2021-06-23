«Коляда-театру» дали 5 миллионов на поездку во Францию

«Коляда-театру» выделили более 5 миллионов рублей на поездку во Францию на фестиваль. Уральский театр в течение месяца будет показывать спектакли в Авиньоне. «Я так боюсь говорить об этом. Потому что вдруг в последний момент все отменится?» – поделился Николай Коляда.

«Коляда-театр» приглашали для участия в фестивале «Русские сезоны в Авиньоне» еще в 2020 году, но тогда из-за пандемии мероприятия были отменены. В этом году до последнего момента тоже было неясно, в каком формате пройдут «сезоны», однако власти Франции заверили, что в июле театры смогут работать.

Еще в начале мая Николай Коляда рассказывал, что денег на поездку нет, но обещали помочь областные власти. Сегодня драматург рассказал «Новому Дню», что министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области выделило на поездку в Авиньон 5 миллионов 280 тысяч рублей.

«Спасибо им огромное! Едет всего 9 человек, но в Авиньоне артисты пробудут месяц – 23 раза сыграем спектакль «Раскольников». Всего из России пригласили пять театров, и среди них – наш, – рассказал Николай Коляда. – Все ужасно дорого. Нужно билеты оплатить, дом какой-то снять, суточные выдать, аренду театральной площадки оплатить – все это не бесплатно».

На этой неделе театр начнет делать визы, вылет намечен на 7 июля.

«Но я так боюсь всего этого дела! Вдруг вылеты отменят, что-нибудь закроют опять», – поделился Николай Коляда.

«Русские сезоны в Авиньоне» – это международный проект правительства и министерства культуры России совместо с французскими властями. В течение одного летнего месяца в небольшом французском городе российские театры дают спектакли. Кроме того, проводятся выставки из собраний российских музеев и показы российского кино.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.06.21

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