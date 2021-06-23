С клещевым энцефалитом госпитализировано 114 свердловчан

В Свердловской области от укусов клещей пострадали почти 30 тысяч человек – это на 5% выше, чем в прошлом году. Случаи есть практически по всей территории региона, но чаще всего с укусами в больницы обращаются жители Слободо-Туринского района, Рефтинского, Дегтярска, Волчанска, Верхнего Тагила. В Екатеринбурге зарегистрировано 9895 человек, которых покусали эти паразиты.

По последним данным (на 21 июня) 114 человек госпитализировано с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит», в том числе 29 детей. Это на 12% больше, чем в прошлом году, но на 9,3% ниже среднемноголетнего уровня. С боррелиозом госпитализировано 316 человек, из них 101 ребенок, это выше как уровня прошлого года, так и среднемноголетнего значения.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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