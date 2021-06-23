Из-за ночной грозы были обесточены больше тысячи домов в Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге и ряде муниципалитетов области прошла сильная гроза, которая оставила без света сотни жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе областного минЖКХ, энергетики сразу же приступили к устранению повреждений. По словам первого замминистра Игоря Чикризова, за ночь полностью восстановили подачу ресурса жителям Березовского, где из-за грозы без электричества осталось 908 домовладений, и Среднеуральска, где пострадало 323 частных дома.

«Мы рассчитываем, что в течение двух-трех часов электроснабжение всех потребителей будет восстановлено в полном объеме», – заявил чиновник. По состоянию на 9 часов утра без электричества оставалось около трех тысяч жителей области. Не запитаны 45 частных домов в поселке Октябрьский Сысертского района, 91 дом в поселке Черемша Асбестовского городского округа, 16 домов частного сектора Арамили, 120 частных домов Екатеринбурга.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области добавили, что из-за порывов ветра до 18-20 м/с в Екатеринбурге были повалены 17 деревьев, получили механические повреждения пять припаркованных автомобилей. Пострадавших нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.06.21

С клещевым энцефалитом госпитализировано 114 свердловчан. / «Коляда-театру» дали 5 миллионов на поездку во Францию. / 23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»