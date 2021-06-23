С 1 июля изменится нумерация 24 автобусных маршрутов

С 1 июля администрация Екатеринбурга планирует изменить нумерацию 24 автобусных маршрутов. Как заявил сегодня на брифинге зампредседателя комитета администрации города по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов, это делается «с целью структурирования всей сети и удобства граждан», которые путают, например, маршруты №18 и №018.

Сведения обо всех изменениях появятся на портале администрации и на тех автобусах, нумерация которых меняется, также планируется размещение информации на странице маршрут.екатеринбург.рф.

В будущем мэрия планирует сделать полностью сквозную нумерацию маршрутов всего общественного транспорта. Первые 20 номеров займут трамваи, далее пойдут троллейбусные и автобусные маршруты, то есть дублирования номеров не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.06.21

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