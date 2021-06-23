Жителям Компрессорного обещали с 1 июля пустить новый автобус

С 1 июля администрация Екатеринбурга планирует запустить новый автобусный маршрут – №44, который будет ходить от микрорайона Компрессорный до станции метро «Ботаническая» через Кольцовский тракт.

Как заявил сегодня на брифинге зампредседателя комитета администрации города по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Николай Вахлов, это позволит жителям Компрессорного быстрее добираться до центра города.

Кроме того, будет продлен маршрут №24, он будет следовать от поселка Мичуринского до УрФУ через улицу Крауля, как в прошлом – маршрут №64. «Жители Широкой Речки обеспокоены отменой маршрута №64, поэтому маршрут №24 будет полностью повторять его», – сообщил Вахлов. Также будут продлен маршрут автобуса №18 (новый номер – 58) от УрФУ до ГКБ №7, и автобуса №21 (новый номер – 59) – от Краснолесья до 17-й мехколонны.

Также Николай Вахлов обещал, что осенью на линию выйдут 60 новых современных автобусов с кондиционерами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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