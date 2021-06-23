Екатеринбурженка выдавала беспородных щенят за лабрадоров, а котят – за мейнкунов (ФОТО)

В Екатеринбурге возбужден ряд уголовных дел по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы 1971 года рождения.

По версии полиции, женщина собирала беспородных щенят и котят с целью их дальнейшей продажи. Чаще всего питомцы доставались ей бесплатно от людей, готовых отдать животных «в хорошие руки». Затем она уже сама размещала объявления в интернете, где выдавала обычных дворняжек за породистых животных. Пользуясь тем, что точно определить породу собаки или кошки до определенного возраста нельзя, женщина успешно продавала зверят своим клиентам. Цена за «лабрадоров» или «мейнкунов» назначалась значительно ниже рыночной, но никаких документов к животным не прилагалось. Как поясняли заявители, женщина доставляла питомцев либо сама, либо через свою родственницу. Иногда клиенты забирали щенков в поселке Балтым.

Спустя некоторое время покупатели обнаруживали обман, но к тому времени продавец уже меняла номер телефона и пропадала. В некоторых случаях животные погибали через несколько дней после покупки. Это говорит о том, что, возможно, перед продажей их держали в плохих условиях. В ходе проведенных следственных действий сотрудники полиции действительно изъяли нескольких щенков, которые, по оценке специалистов, нуждаются в лечении.

Полицейские предполагают, что подозреваемая может быть причастна к другим подобным эпизодам на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Дознаватели обращаются к гражданам, которые, возможно, пострадали от обмана со стороны данной гражданки, с просьбой сообщить об этом по телефонам (343)294-13-63, (343)263-18-08. Жители Екатеринбурга могут также обратиться лично в УМВД по Екатеринбургу (ул. Фрунзе, 74).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 23.06.21

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