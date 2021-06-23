Количество заболевших Covid-19 за сутки впервые с февраля приближается к 200

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 183 новых случая коронавируса – в последний раз такие показатели были в феврале текущего года. Количество тяжелых больных тоже растет: сегодня их 367, на ИВЛ – около половины.

По данным регионального оперштаба, в Екатеринбурге за сутки зарегистрировано 58 случаев Covid-19, остальные 125 – в городах области. Отметим, что впервые с февраля 2020 года число новых больных превысило 180 человек за день. С марта заболеваемость стабильно снижалась, за исключением небольших колебаний.

«Состояние 367 госпитализированных оценивается как тяжелое, 208 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 156 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 877. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщает региональный оперштаб.

Смертей тоже стало больше: за минувшие сутки зарегистрировано 16 летальных исходов. Всего с начала пандемии в Свердловской области переболели 92 291 человек, умерли – 3 725.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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