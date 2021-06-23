В Екатеринбурге пьяный мужчина сообщил о бомбе на борту самолета, чтоб успеть на рейс

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который сообщил представителям авиакомпании о бомбе на борту, потому что опаздывал на рейс. Лжеминеру грозит штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по УрФО, инцидент произошел в аэропорту Кольцово. Вечером 11 июня в представительство одной из авиакомпаний мужчина сообщил о том, что на борту самолета, следующего по маршруту Екатеринбург – Самара, находится «опасный предмет». Сотрудники передали сообщение в полицию. Приехавшие на место полицейские установили, что 34-летний мужчина по внешним признакам был пьян.

«При установлении обстоятельств произошедшего, злоумышленник сообщил сотрудникам транспортной полиции, что опоздал на самолет, следующий до Самары, поэтому решил сообщить об опасном предмете на борту, – уточнили в пресс-службе. – На момент поступления сообщения самолет уже возвращался в аэропорт Екатеринбурга, где произвел благополучную посадку. При обследовании воздушного судна никаких предметов, представляющих опасность, обнаружено не было».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание предусматривает штраф до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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