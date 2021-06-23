В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости Covid-19 неотложка будет работать до 22 часов

Министерство здравоохранения Свердловской области выпустило приказ о продлении часов работы неотложной помощи екатеринбургских больниц. Вызовы теперь принимают с 8 до 21 часа, врачи приходят на дом до 22 часов. Такой график будет действовать до особого распоряжения.

Приказ минздрав принял в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Екатеринбурге и области. Часы работы неотложки увеличили в больницах №1, 2, 3, 6, 7, 14, 20, 23, 24. Такой же график работы по поручению министерства должны обеспечить «Новая больница» и «Ситидок-Урал». В обычное время врачи выходят на дом к пациентам лишь до 20 часов, сейчас будут ходить до 22-х. Напомним, по такому расписанию работали неотложки и в предыдущую волну Covid-19.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 23.06.21

В Екатеринбурге пьяный мужчина сообщил о бомбе на борту самолета, чтоб успеть на рейс. / Екатеринбуржца арестовали за езду на электросамокате без прав и пьяным. / Количество заболевших Covid-19 за сутки впервые с февраля приближается к 200. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»