Уральцы жалуются на тиктокеров, которые забавы ради скручивают колпачки с колес

В «Тик-токе» новый вредный тренд – подростки ради шутки скручивают колпачки с колес автомобилей и записывают это на видео. Цель блогеров – похвастать как можно большим числом наворованного. В почете – фирменные ниппели, с логотипами или оригинальными рисунками, обычный пластик детям не очень интересен.

Тренд докатился уже до Свердловской области. «Сегодня ночью с машины сперли колпачки на ниппели (с изображением логотипа автомобиля). Цена вопроса – до 250 рублей. Жалко? Нет, пусть подавится. Обидно? Не то чтобы… Не думал, что до сих пор такую мелочь снимают», – написал на своей странице в фейсбуке пиарщик Дмитрий Стародубцев. Добавим, в соседних регионах набирает популярность и противоположное движение – автовладельцы караулят тиктокеров, чтобы сделать им внушения о недопустимости таких мелких, но неприятных для владельца краж.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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