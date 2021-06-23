В Екатеринбурге отменили самый массовый летний забег – «Европа-Азия»

В Екатеринбурге организаторы объявили об отмене марафона «Европа-Азия», который должен был состояться 1 августа. Участникам предлагают либо перенести забег на год, либо поучаствовать в трейле под Дегтярском.

Марафон «Европа-Азия» должен был пройти в Екатеринбурге 1 августа. Традиционно участникам предлагали несколько дистанций на выбор: 3, 10, 21,1 и 42,2 километра. Участие в забеге стоит от 1000 рублей. И, по данным организаторов, слоты уже купили полторы тысячи человек. Однако сегодня оргкомитет принял решение не рисковать и отменить «Европу-Азию» заблаговременно.

«Дорогие друзья, мы следим за тем, как развиваются события в связи с объявленной третьей волной заболеваемости Covid-19 в Свердловской области, и не видим смысла дожидаться официального распоряжения, а также подвергать опасности участников, поэтому мы приняли тяжелое решение о переносе старта «Европа-Азия» с 01.08.2021 на 07.08.2022. Также трейловый забег «Шигирский идол» переносится с 10.07.2021 на 01.08.2021», – сообщили сегодня организаторы забега «Европа-Азия».

Тем, кто уже оплатил участие в забеге, предлагают либо перенести свой слот на 2022 год, либо поучаствовать в трейле «Шигирский идол» 1 августа текущего года под Дегтярском. Там забег не будет таким массовым, поэтому организаторы надеются, что его не отменят.

Напомним, в Свердловской области уже отменили школьные выпускные, общегородской выпускной в «Екатеринбург-Экспо», Сабантуй и фестиваль Ural Music Night.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 23.06.21

Уральцы жалуются на тиктокеров, которые забавы ради скручивают колпачки с колес. / В минздраве рассказали, куда повезут новорожденных без ковида от зараженных матерей. / В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости Covid-19 неотложка будет работать до 22 часов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»