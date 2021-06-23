В Пионерском микрорайоне реконструируют тепломагистраль

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании модернизируют участок тепломагистрали по улице Советской от дома №55 до перекрестка с ул. Июльской. Замене подлежит трубопровод протяженностью 660 метров диаметром 800 мм. Для проведения работ потребовалось полное ограничение движения по проезжей части.

Как рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации ЕТК Александр Дорохов, идет замена магистрали М-37, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Кировского района Екатеринбурга. Для потребителей ремонт проходит незаметно, все работы проводятся без ограничения горячего водоснабжения.

Замена магистрали необходима, старые трубы укладывали еще в 1985 году, участок аварийный, а так как трубы проходят под проезжей частью, каждая авария оборачивалась трудностями и в ремонте коммуникаций, и в раскопках. Для сравнения: незадолго до капремонта здесь в очередной раз произошел порыв трубы, толщина стенок на поврежденном участке порядка 1-2 миллиметров, а на новых трубах стенки 11 миллиметров. К тому же новые трубы укладывают с изоляцией из пенополиуретана и системой оперативного дистанционного контроля – даже если произойдет какая-то утечка, ее можно будет оперативно и удаленно обнаружить. На реализацию этого проекта компания направила почти 47 млн рублей.

По словам директора подрядной организации Виталия Семенцова, к этому времени удалось демонтировать около 60% старых трубопроводов и строительных конструкций. Начался монтаж железобетонного канала и новых труб.

Длина участка, который меняют сейчас, – 320 метров.

Завершить строительные работы на объекте должны до 1 сентября, затем потребуется время на восстановление благоустройства, движение откроют к 15 сентября.

В следующем году, по предварительным данным, будет второй этап ремонта – в районе «Парк Хауса».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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