В Ивделе при тушении пожара нашли тела мужчины и подростка. Возбуждено уголовное дело

Сегодня во время тушения пожара в частном доме на улице Бажова в Ивделе были обнаружены тела мужчины и подростка.

Прокуратура города организовала проверку. Как сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, в комнате на втором этаже пожарные нашли тела мужчины 1967 г.р. и ребенка 2006 г.р. В ходе пожара второй этаж дома сгорел полностью. По имеющимся данным, ребенок воспитывался в приемной семье. Семья не состояла на учете в органах системы профилактики. Помимо прочего, прокуроры оценят работу органов опеки и попечительства по контролю за приемной семьей.

Для того чтобы тщательно разобраться в обстоятельствах трагедии, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Сотрудники Следственного комитета и полиции совместно с МЧС выясняют все обстоятельства происшествия. Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, в частности, для выяснения очага и причины возгорания, а также точной причины смерти погибших.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, личности погибших установлены. По одной из версий, ЧП могло произойти из-за замыкания электропроводки, но отрабатываются и другие.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что дом загорелся в 02:58. Площадь пожара составила 150 кв. м. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава. В 04:58 огонь был локализован, в 05:18 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 11:20.

Ивдель, Елена Владимирова

Ивдель. Другие новости 23.06.21

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