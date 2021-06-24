На Северном медно-цинковом руднике прошла большая общественная инспекция

Представители общественных организаций оценили масштаб природоохранной деятельности АО «Святогор» (предприятия металлургического комплекса УГМК) на севере Свердловской области, посетив Северный медно-цинковый рудник.

Выездное заседание группы общественников состоялось 22 июня, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК. В его работе приняли участие представители Уральской горно-металлургической компании, АО «Святогор», научного сообщества, депутаты муниципального и регионального уровней, общественники и специалисты администраций Ивделя и Североуральска.

В первую очередь общественники посетили карьер Ново-Шемурского месторождения, на котором добыча руды ведется в настоящее время. Специалисты рудника подробно остановились не только на показателях работы, но и подробно объяснили, каким образом и в каких объемах улавливаются карьерные воды.

После этого общественники побывали на отвалах отработанного Шемурского месторождения. Добыча руды в данном карьере была завершена в 2016 году, и сейчас здесь ведется рекультивация отвалов и карьера.

«Присутствующие смогли своими глазами увидеть масштабы рекультивационных работ, подробно ознакомиться с прогрессивным методом укрытия отвалов бентонитовыми матами. Специально для этого мы соорудили демонстрационный стенд», – рассказал директор СМЦР АО «Святогор» Михаил Ткаченко.

«На сегодняшний день работы по рекультивации выполнены на площади 6750 квадратных метров. В настоящее время готовится к сдаче участок площадью ещё в 18 тыс. кв. м. В планах 2021 года – укладка бентонитовых матов на площади 67 тысяч кв. метров. Данные работы будут выполняться в течение 3-5 лет», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК.

Кроме того, общественная инспекция побывала у временных очистных сооружений Шемурского месторождения, которые недавно были введены в эксплуатацию после реконструкции, и на очистных сооружениях Ново-Шемурского месторождения, где ведется реконструкция с целью увеличения производительности до 450 кубометров в час. «Меня привлекли в общественную группу, чтобы понять источник проблемы и попытаться её решить совместно с предприятием, – рассказала об увиденном доцент кафедры бурения скважин Санкт-Петербургского горного университета кандидат технических наук Елена Цыгельнюк. – Объём работ, который планируется и который уже выполнен, – просто колоссальный. Это действительно так. Я впервые вижу, чтобы отвалы укрывали таким способом. Это довольно трудоёмкий процесс и дорогостоящий. Это большая работа. Редко, когда предприятие соглашается нести такие затраты».

Реализация программы природоохранных мероприятий на севере Свердловской области рассчитана до 2025 года. УГМК намерена инвестировать в реализацию программы порядка 4 миллиардов рублей.

Ивдель, Елена Васильева

Ивдель. Другие новости 24.06.21

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