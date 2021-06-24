В Свердловскую область везут еще 70 тысяч доз вакцины

Совсем скоро в Свердловскую область прибудет 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил зампредседателя регионального оперативного штаба по противодействию Covid-19 Павел Креков.

«Мы по поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева находимся в постоянном контакте с федеральным Минздравом. Министр здравоохранения региона Андрей Карлов специально был командирован в Москву, чтобы форсировать вопрос поставок. Уже завтра-послезавтра мы ожидаем поступления 70 тысяч доз вакцины. А в ближайшее время – ещё порядка 40 тысяч. Это позволит нам избежать дефицита препарата, а свердловчанам – получать прививку в поликлиниках», – сказал Павел Креков.

Отметим, что в последние дни число желающих вакцинироваться резко возросло. Как сообщили «Новому Дню» в оперштабе, количество людей, которые вакцинируются ежедневно, выросло по сравнению с прошлой неделей более чем на 30%.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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