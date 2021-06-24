За кражу из храма преступнику дали 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о краже из храма.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, в августе 2020 года гражданин Максим Мамедов находился в храме во имя Преображения Господня на улице Походной в Екатеринбурге, где под стеклянной витриной одной из икон увидел два золотых кольца, принадлежащих одному из прихожан. Мамедов похитил с иконы кольца на общую сумму свыше 195 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления.

Чкаловский районный суд назначил Максиму Мамедову наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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