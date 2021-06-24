«Мой родственник/коллега воинствующий (анти)прививочник. Что делать»? Отвечают психологи

Сейчас самая горячая тема для дискуссий везде – от пабликов в соцсетях до кухонь, от рабочих мест до очередей – ставить или не ставить прививку от коронавируса. Причем мнения у спорящих, как правило, диаметрально противоположные. Оттого споры с каждым днем все жарче. И если на классическое «в интернете кто-то неправ» можно просто махнуть рукой и не отвечать, то что делать, если противник вашей позиции завелся на рабочем месте, в группе по йоге или в вашей семье и от дискуссии никуда не уйти?

В редакцию «Нового Дня» пишут жители Екатеринбурга. Жалуются на своих коллег или родственников. «У нас один мужик работает водителем. 20 лет без единой аварии. Тут пришло распоряжение директора, что, скорее всего, всех прививать надо будет. Что он устроил! Орал, говорил, что не будет чипироваться. В этот день попал в ДТП – так распсиховался. От гриппа когда прививаемся, ни слова не говорит, прививается», – рассказала «Новому Дню» сотрудница одной из компаний города.

О подобном говорит работник другого предприятия. «У нас есть работник – образованный, с двумя высшими, грамотный, адекватный, с огромным стажем. Но периодически приходит и начинает нести чушь про прививки от коронавируса. Тем, кто привился, рассказывает, что они через год от онкологии умрут, кто не привился – рассылает какие-то листовки про тайное мировое правительство, которое всех хочет извести. В остальном – нормальный человек, но как будто что-то переклинило», – предположил собеседник агентства.

Еще одна екатеринбурженка пожаловалась на своих родственников. «Мы с мужем хотели привиться, ну и как-то на семейном ужине зашла речь об этом – и мы сказали, что да, собираемся. И началось: «вы потом больше родить не сможете», «да вам вколют непонятно что», «вы как стадо, нет своих мозгов». Можно подумать, они не как стадо. В итоге – оба в образовании работаем – нам в приказном порядке сказали прививаться, ну, мы и привились», – добавила жительница города.

Однако не все ситуации заканчиваются так гладко. Судя по постам в соцсетях, напряжение только нарастает, и сколько копий еще будет сломано (с учетом того, что власти не исключают принудительной вакцинации), конфликты могут только усиливаться, а их участники – заработать как минимум неврозы. Главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель предлагает в ситуациях, когда в семье или на работе кто-то провоцирует на прививочный диспут, идти по пути наименьшего сопротивления. «Самое лучшее – не вступать в бессмысленные пререкания с людьми, которые несут откровенную чушь. Ведь мы человека любим или уважаем, даже если он в чем-то заблуждается. С ним можно поговорить, узнать, может, тема с вакцинацией – это не основное, что его тревожит, а просто это способ выплеснуть свои эмоции. Если же человек с какой-то навязчивой идеей высказывает ее в своём рабочем коллективе, то, может быть, стоит его отправить на профилактический осмотр, чтобы специалист узнал, почему эта тема так будоражит и возбуждает человека, что у него душа не на месте. Я – как врач – прекрасно знаю, что те, кто против вакцинации, сильно ошибаются, но надо постараться понять, что именно заставляет человека занимать воинствующую позицию. Часто это на самом деле не борьба за или против прививок, а отражение какого-то другого конфликта, который человек переживает», – сказал специалист.

Психотерапевт Оксана Собина говорит о том же: те, кто вступают в конфликт, по ее словам, и так находятся в состоянии невроза или сильного эмоционального напряжения. «Дело не в самой прививке. Просто людям страшно. Собака кусает не потому, что злая, а потому, что ей страшно. Люди делают так же примерно. Если человек чувствует себя спокойно, он не будет биться за прививки или против них», – объясняет собеседница «Нового Дня».

Рецепт – соглашаться. «Если к вам приходит человек с лозунгом «Ваши прививки – зло, нельзя прививаться», надо просто ответить: «Хорошо». И дальше он не сможет продолжать разговор. Покивать, сказать «Да, окей». Даже если ваше мнение отличается или у вас его вообще нет», – советует специалист.

При этом, по ее словам, те, кто все же вступают в спор, тоже имеют потребность выпустить пар. «Если человек сам находится в нервном состоянии, мучается сомнениями – красивый он или умный, а тут приходит кто-то со своей прививкой и говорит: «Я не буду прививаться, а вы дебилы, потому что будете», человек, конечно, тоже включится, даже если ему до этого было все равно. Они скрестят мечи, выпустят пар, и их обоих отпустит – на какое-то время. С тем, кто в дзене, не зарубиться за прививку, маску или демократию. Если конфликт из-за прививок в семье, то надо посмотреть – как они жили прежде? Скорее всего, выяснится, что у них конфликт в чем-то другом, и чем острее он, тем больше поводов для его реализации. Супруги поругаются не только из-за прививки, но из-за того, жарить им картошку или тушить. В таком случае лучше разойтись в разные углы и подумать, в чем они несогласны, и потом обсудить более важные вопросы», – сказала Оксана Собина.

Психолог Анна Кирьянова, в свою очередь, уверена, что все споры и конфликты возникают по двум причинам. Первая – давление. Вторая – неуважение. «Споры и непонимание идут не из-за самой прививки, а из-за давления, которое оказывают как сторонники, так и противники вакцинации. У здорового, взрослого, психически нормального человека давление вызывает протест. Если я налью вам чашку чая и предложу, вы ее, скорее всего, выпьете. А если я скажу: «Только попробуй не выпить чай, я тебя уволю, никуда не пущу и закрою дверь на ключ! Никуда не выйдешь, пока не выпьешь чай», – то у вас возникнет протест. Я даже могу заливать в вас этот чай, но внутренний протест сохранится. Причина в принуждении. Люди не любят давления, ультиматумов, шантажа. В этой ситуации лучше разъяснять подробно, объяснять – честно и открыто, приводить статистику противопоказаний и осложнений, чтобы человек сам принял решение», – объясняет специалист.

Она привела пример из истории. «Бенджамин Франклин был умнейший человек, и когда была эпидемия оспы – тогда прививку только изобрели, Франклин был в сомнениях: делать прививку своему ребенку или нет. В итоге ребенок заразился оспой и умер, к сожалению. И Франклин до конца жизни не мог простить себе эту историю. Он оказался перед выбором: оспа была почти смертельной, прививка – токсичной, а не как сейчас. Если уж великий мудрец Франклин мучился, что вы хотите от обычного человека? Люди не прощают давления и неуважения. Споры происходят в связи с недостатком информации и ее противоречивостью. И не надо использовать кнут или пряник. Согласитесь, если я вам скажу: «Выпей чай, а я тебе дам конфету или даже возможность выиграть автомобиль», – вы станете от себя чашку отодвигать. Нужно с уважением и гуманно подойти к людям. Чтобы доверять, надо иметь информацию. Хотя бы чтобы врач поговорил с человеком – не начальник, не директор, а медик – как положено на обычном приеме», – добавляет она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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