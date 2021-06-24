Свердловскстат: за год зарплаты уральцев выросли на 16%

Свердловскстат опубликовал данные о средней зарплате по региону в апреле. Она составляет почти 48 тысяч рублей, и это на 16,7% больше, чем в апреле 2020 года – тогда в среднем свердловчане зарабатывали 45 тысяч рублей. При этом зарплата серьезно подросла, по данным статистики, в этом году – по сравнению с началом года рост составил 8,8%. Если при подсчете зарплат не учитывать малый бизнес и компании, где меньше 15 сотрудников, то рост получится еще больше – на 17,3% по сравнению с прошлым апрелем, а средняя зарплата составит 53 368 рублей.

Самые высокие зарплаты – у финансистов (83,7 тыс. рублей), в сфере информатизации (75 тыс. рублей) и в научной деятельности (61,9 тыс. рублей). Сотрудники сферы образования в среднем зарабатывают 39 тысяч рублей в месяц, медики – 44,9 тысячи. Их зарплаты за год выросли на 15,8%.

Добавим, ранее о росте зарплат за 2020 год рассказывал глава Екатеринбурга Алексей Орлов – у жителей столицы региона она составляет 57 892 рубля, на 5,6% выше уровня предыдущего года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

«Мой родственник/коллега воинствующий (анти)прививочник. Что делать»? Отвечают психологи. / За кражу из храма преступнику дали 1 год 8 месяцев в колонии строгого режима. / В городском пруду спустили воду для очередного этапа строительства Макаровского моста (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»