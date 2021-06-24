Полпредство через новую спецструктуру будет присматривать за всем, что творится в Интернете в Уральском округе

В Екатеринбурге открылся окружной координационный центр Уральского Федерального округа – в нем будет аккумулироваться и обрабатываться вся информация, поступающая из Центров управления регионом УрФО.

В первый день работы центра его посетил уральский полпред. «Интернет – это круглосуточный поток новостей, сообщений и обсуждений. Современные интернет-площадки открывают перед органами власти большие возможности для эффективного диалога с людьми, позволяют оперативно выявлять проблемы, слышать мнения по различным вопросам и учитывать эту информацию при принятии управленческих решений. Коммуникация в таком формате крайне важна, и она одна должна быть двусторонней. Люди должны понимать, почему принимаются те или иные решения. И доносить эту информацию следует не сухим языком отчётов и цифр, а просто и понятно», – отметил Владимир Якушев.

Для эффективной отработки всей поступающей информации будет готовиться аналитика и материалы, характеризующие различные социально-экономические процессы, происходящие в целом в округе и отдельно в каждом регионе (в том числе с использованием социологических методов). «Другой важный блок работы Центра – это реализация масштабных медиапроектов, направленных на повышение инвестиционной и туристической привлекательности регионов УФО», – отметили в пресс-службе уральского полпреда.

Напомним, что по поручению президента Российской Федерации в 2020 году в РФ было создано 83 Центра управления регионом под управлением АНО «Диалог Регионы». Главная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью, с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

В Уральском федеральном округе функционируют ЦУР Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Екатеринбург, Елена Васильева

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