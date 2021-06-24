Еще 198 случаев Covid-19 выявлено на Среднем Урале

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 198 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили в оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+65), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских городов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 92 489.

Состояние 357 госпитализированных оценивается как тяжелое, 214 из них находятся в реанимации, в том числе 161 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 994. Остальные – в удовлетворительном состоянии. За сутки выписано 189 человек. Общее число выписанных достигло 86 233.

За сутки зарегистрировано 17 случаев смерти больных Covid-19. Общее число умерших от коронавируса – 3 742.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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