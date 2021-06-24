В Свердловской области опять объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области второй раз за неделю объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в пятницу, 25 июня, местами ожидаются очень сильные дожди, грозы и град. В период штормового предупреждения возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения.

В период непогоды спасатели советуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Находясь дома при грозе, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы.

Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 24.06.21

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