Депутату Киселеву заменили обязательные работы из-за митинга на штраф

Депутату Екатеринбургской гордумы Константину Киселеву изменили наказание за участие в акции протеста 23 января. В облсуде решили, что вместо 30 часов обязательных работ он заплатит штраф в 15 тысяч рублей. Такое же решение было принято ранее по поводу акции 31 января.

Добавим, итогом январских акций стали сотни судов, и многих участников отправили на обязательные работы. Кроме Киселева наказание заменили и более известной фигуре в Екатеринбурге – Евгению Ройзману. Он за акции был наказан дважды: как участник и как организатор. За участие ему сразу дали штрафы, а за организацию отправили на 9 суток ареста, но уже на следующий день решения были пересмотрены, срок урезали до суток. Также Ройзман получил обязательные работы за акцию 21 апреля, но в апелляции их заменили на штраф.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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