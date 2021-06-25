В Екатеринбурге велосипедист лишился уха после ДТП на пешеходном переходе (ФОТО)

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Мира и Малышева велосипедист попал под машину. Авария случилась накануне, в 22:30.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу, «Тойота Королла» разворачивалась на улице Малышева, велосипедист в это время, не спешившись, выехал на пешеходный переход на зеленый. Удар оказался достаточно сильным, у велосипеда отпало переднее колесо. В итоге у велосипедиста – травматическая ампутация левого уха и перелом нижней челюсти, он госпитализирован, с места аварии его увезли на скорой.

Добавим, в теплое время года ежегодно происходят аварии с велосипедистами, в которых они получают тяжелые травмы или погибают. Велосипедисты считаются участниками дорожного движения, они обязаны соблюдать ПДД. В частности – спешиваться на пешеходных переходах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Всеволод Феникс

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