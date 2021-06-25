В Солнечном пройдет фотосессия для всех с профессиональными фотографами

В Солнечном микрорайоне 27 июня с 15 до 19 часов пройдет масштабный фотодень для всех екатеринбуржцев с множеством зон для создания новых аватарок. Лучшие моменты, проведенные в микрорайоне, бесплатно запечатлеют профессиональные фотографы.

«Мы будем рады не только нашим верным друзьям, но и всем-всем жителям с разных концов Екатеринбурга. Кто был у нас, сможет увидеть обновленный Солнечный. Кто окажется впервые, познакомится с архитектурой, инфраструктурой и сделает фотографии на фоне понравившихся домов или площадок», – сообщили в пресс-службе застройщика – холдинга «Форум-групп».

Оригинальности снимкам добавят шесть фотозон: скамейка на горе, качели в парке, игровая площадка, парковая зона WorkOut , футбольное поле, большой знак Солнечного.

Для тех, кто переживает за свой внешний вид, будут работать makeup-зоны и пункты нанесения временных тату. Мастера-визажисты помогут дополнить или даже создать новый образ, чтобы моменты, проведенные в Солнечном, стали по-настоящему незабываемыми. Все они останутся на снимках, и горожане смогут найти их в группах Солнечного в социальных сетях.

Добавим, что 27 июня синоптики обещают +27 градусов, а, значит, кадры получатся действительно солнечными и яркими.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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