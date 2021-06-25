Директор МКУ «Городское благоустройство» ушел с должности

Директор МКУ «Городское благоустройство» Антон Козлов с сегодняшнего дня покидает свою должность. Об этом «Новому Дню» стало известно из собственного источника. В пресс-службе администрации Екатеринбурга информацию подтвердили, уточнив, что Козлов увольняется по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Новое место работы он пока не раскрывает.

Антон Козлов возглавил МКУ «Городское благоустройство» в сентябре 2019 года, до этого работал в ГКУ «Управление автомобильных дорог». Фамилия нового претендента на это место не называется.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.06.21

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