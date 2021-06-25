В Свердловской области по-прежнему нет пляжей, одобренных санврачами

В 2021 году свердловские санитарные врачи не выдали ни одного положительного санитарно-эпидемиологического заключения собственникам и арендаторам пляжных территорий. Причина проста – никто из них таким заключением даже не обращался.

Но, как сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора, в ведомстве все же продолжают следить за качеством воды в 84 свердловских водоемах. По состоянию на 24 июня 2021 года отобрано и исследовано 138 проб воды на санитарно-химические показатели, 534 пробы на микробиологические показатели, 126 проб на паразитологические показатели.

По результатам исследований установлено, что 99 (71,7 %) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 74 (13,8 %) пробы по микробиологическим показателям, 10 (7,9 %) проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 25.06.21

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