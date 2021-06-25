На уральской трассе загорелся автомобиль: водитель выпрыгивала на ходу (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург, неподалеку от Ревды, сегодня около 8 часов утра загорелся автомобиль. «Мазда СХ 7» воспламенилась прямо во время движения, женщина-водитель успела выпрыгнуть, после чего иномарка улетела в кювет. Машина сгорела полностью, женщина 1972 года рождения получила травмы, она находится в 23-й больнице Екатеринбурга. В момент ЧП в машине она была одна.

Известно, что загоревшаяся машина – 2007 года выпуска. О причинах случившегося в ГИБДД не сообщили, но не исключено, что автомобиль был неисправен. «Госавтоинспекция напоминает водителям, что повышенная уличная температура несет ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни надо быть особенно внимательными на дороге. Прежде всего следует заблаговременно проверять техническое состояние автомобиля, в особенности электронику и системы кондиционирования, состояние аккумулятора», – отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Ревда, Людмила Прокофьева

Ревда. Другие новости 25.06.21

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